Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i son haliyle korkuttu! Yıllar acımamış..

63 YILLIK EŞİNİN ARDINDAN YAŞADIĞI ACI

Ahmet Mekin'in özel hayatında da eşi Kumral Şükran Sabuncu önemli bir yere sahipti. Kendisi gibi oyuncu olan Sabuncu ile 1957 yılında evlenen Mekin, eşinin 2020'deki vefatına kadar 63 yıl süren bir evlilik yaşadı.

Hayat arkadaşını kaybettikten sonra büyük bir acı yaşayan usta oyuncu, eşinin ardından yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. O gitti ve ben dağıldım."