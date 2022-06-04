Selvi Boylum Al Yazmalım yıllar sonra yeniden! Kadir İnanır ve Türkan Şoray...

Kırsal kesim kadınını canlandırdığı senaryolarda 'Yemeni' takacağı için çok sevindiğini söyleyen Türkan Şoray, "10 yıl sonra Eskişehir'e gelmek benim için o kadar güzel ki. Bugünün anlamı bu oya sergisiydi. Biz de bunun için başkanımızın daveti üzerine geldik. Müzeden çok etkilendim. İmren hocamızın müthiş bir emeği var" dedi.