Selvi Boylum Al Yazmalım yıllar sonra yeniden! Kadir İnanır ve Türkan Şoray...
Biri yeşilçamın Sultan'ı, biri nam-ı diğer Deli Kadir... Türk sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun zaman sonra ilk kez Eskişehir'de "İmren Erşen Oya Müzesi"nin açılışında bir araya gelerek samimi pozlar verdi. İkili bu organizasyon aracılığıyla dostluklarının bitmediğini belgeledi...
Yeşilçamın usta oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı bölgesindeki "İmren Erşen Oya Müzesi"nin açılışında bir araya geldi. İkili dostluklarının bitmediğini gösterdi.
Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.
Türkan Şoray ve Kadir İnanır, al yazma takarak birlikte fotoğraf çektirdi.
Kırsal kesim kadınını canlandırdığı senaryolarda 'Yemeni' takacağı için çok sevindiğini söyleyen Türkan Şoray, "10 yıl sonra Eskişehir'e gelmek benim için o kadar güzel ki. Bugünün anlamı bu oya sergisiydi. Biz de bunun için başkanımızın daveti üzerine geldik. Müzeden çok etkilendim. İmren hocamızın müthiş bir emeği var" dedi.