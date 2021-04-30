Selülit nedir nasıl tedavi edilir?

Selülitin ardında pek çok sebep var

Selülitin nedenleri hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı veya kilo kaybı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara, alkol, kafeinli içecekler, karbonhidratlı beslenme, yoğun tuz kullanımıdır. Bunların dışında dar kıyafetler ve çok fazla oturma da selülite neden olabilir. Ayrıca selülitin en önemli nedeni yapılan şok diyetlerdir. Yaklaşık 1000 kkal altında olan 600-800 kkal diyetler olarak tanımlanan bu diyetler vücudun her organında birtakım hasarlar oluşturabilmektedir. Hızlı kas dokusu kaybına neden olan ‘şok diyetler’ aynı zamanda kemik minerilizasyonunda azalmalara sebep olarak osteoporoz görülme olasılığını artırmaktadır. Ayrıca duruş ve oturuş bozuklukları ile düztabanlığın selülite neden olduğu düşünülmektedir.