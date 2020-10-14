Selin Yeninci burun estetiği yaptırdı Bir Zamanlar Çukurova yıldızına yorum yağdı
ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci burun estetiği yaptırdı. Instagram'da yeni halini paylaştı.
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakteriyle tanınan Selin Yeninci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir dönem cesur pozlarıyla anılan Yeninci, bu kez burun estetiği ile konuşuluyor.
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Önceden kemikli bir burun yapısına sahip olan Selin Yeninci, burun estetiği yaptırdı ve Instagram hesabından yeni halini paylaştı. Yeninci'nin yeni hali, takipçilerinin gözünden kaçmadı ve yorum yağmaya başladı.
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Selin Yeninci'nin yeni halini bazı takipçileri beğenirken bazıları ise ''Şimdi sen de herkes gibisin'' diyerek birçok ünlü ismin estetik yaptırmasına değindi.
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Yeninci'nin yeni halini beğenen takipçileri ise ''Burna bayıldım inanılmaz doğal simanızı hiç değiştirmemiş'' gibi yorumlar yaptı.
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