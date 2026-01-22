Selin Yağcıoğlu'ndan sevgilisi Kerem Bürsin ile romantik paylaşım!
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, bir süre önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileri dolu dizgin devam eden çift, artık birlikte geçirdikleri mutlu anları sosyal medyada paylaşıyor.
Bürsin, önceki sevgilisi Melisa Tapan ile yollarını ayırdıktan sonra, gözlerden uzak tuttukları ilişkilerini artık saklamadan paylaşıyor. Birlikte çektikleri romantik kareler, sık sık gündeme geliyor. İkilinin aşklarını ilk kez Instagram üzerinden duyurdukları da biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin’i özlediğini belirten bir paylaşımda bulunmuştu.
28 yaşındaki Yağcıoğlu, "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli aşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan." şeklinde özlemini dile getirmişti.
Çiftin mutlu beraberliği devam ederken, Galatasaray - Atletico Madrid maçını birlikte izlediler.