Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'tan acı görüntüler! Kaybolan 26 kişi denizde böyle aranıyor!

Sel bölgesinde vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren Çıplak, "Kendi zorluklarını unutup bizi rahat ettirmeye çalışıyorlar. Herhangi bir kayıp kalmaması için uğraşıyoruz. Karada enkazın kaldırılması, burada yeniden hayatın olağan akışına dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz burada herhangi bir kayıp, cenaze kalmayıncaya kadar vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.