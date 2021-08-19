Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'tan acı görüntüler! Kaybolan 26 kişi denizde böyle aranıyor!
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 26 kişi, Karadeniz'de aranıyor. İstanbul'dan giden DEniz Polisi ekibi, Jandarma JAK timleri ve AFAd ekipleri Kastamonu sahillerini didik didik ediyor. Bölgeden yürek yakan görüntüler geliyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü. Sel nedeniyle Kastamonu'da bugüne kadar 62 kişi yaşamını yitirdi. 26 kişi ise hala kayıp... Haklarında kayıp ihbarı olan kişiler Kastamonu sahillerinde denizde aranmaya başlandı. DEniz Polisi, AFAD ekipleri ve Andarma Arama Kurtarma timleri sahilleri ve kıyıdan uzak alanları didik didik tarıyor.
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Karadeniz'de selde kaybolan 26 kişinin cenazelerini aramayı sürdürüyor. İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli bot amiri Besim Alper Çıplak, vatandaşlara yardımcı olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek unları anlattı.
"Emniyet Genel Müdürlüğü olarak kurbağa adamlarımız, polis arama kurtarma timlerimiz, gemi adamlarımız, hava unsurlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Dere ve akarsu içinde, akarsunun denize döküldüğü noktada, açık denizde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bizim her şeyden önce görevimiz, vatandaşımıza yardımcı olmak. Onların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak."
Sel bölgesinde vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren Çıplak, "Kendi zorluklarını unutup bizi rahat ettirmeye çalışıyorlar. Herhangi bir kayıp kalmaması için uğraşıyoruz. Karada enkazın kaldırılması, burada yeniden hayatın olağan akışına dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz burada herhangi bir kayıp, cenaze kalmayıncaya kadar vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.