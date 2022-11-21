Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

"Oranı buranı ellemesi..."

Selin Karacehennem konuşmasının devamında ise "İlk çıktığın gece bir adam senle yatacağım diyorsa hayır. Yüzüne bakmıyorsa daha iyi. Hemen yatmayın... Tanıştıktan bir buçuk ay sonra yatın. Oranı buranı ellemesi haksızlık..." şeklinde yorum yaptı.