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Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

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Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

Ünlü evlilik terapisti Selin Karacehennem, Nur Viral'in programında kendisine gelen ilişki sorularını cevaplandırıyor. Karacehennem, YouTube'da yayınlanan Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sunduğu Bize Kaldı programına konuk oldu. Ünlü terapist gelen bir soruya ise kızdı. Selin Karacehennem'in tavsiyesi ise dikkat çekti.

Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

Yaşam koçu, evlilik ve ilişki terapisti olarak bilinen ünlü psikoloh Selin Karacehennem, YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü terapist, ilişkiler hakkında sorulan sorulara verdiği yanıtlarla herkesi şaşırttı.

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Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

'Chatleşmek bir numaralı ihanet'

Selin Karacehennem chatleşmenin bir numaralı ihanet olduğunu açıkladı. Selin Karacehennem'e programda pek çok soru geldi. 

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Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

İlişki terapisti bunlar arasında yer alan "Telefondan cinsel içerikli video izlemesi ihanet mi?" sorusuna ise "Beraber seyredin özel hayatlarınızı zenginleştirin tek olunca bunlar ihanet" dedi. 

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Selin Karacehennem'den o cinsellik sorusuna olay yanıt! "Hemen yatmayın..."

"Oranı buranı ellemesi..."

Selin Karacehennem konuşmasının devamında ise "İlk çıktığın gece bir adam senle yatacağım diyorsa hayır. Yüzüne bakmıyorsa daha iyi. Hemen yatmayın... Tanıştıktan bir buçuk ay sonra yatın. Oranı buranı ellemesi haksızlık..." şeklinde yorum yaptı.

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