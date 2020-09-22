Selin Ciğerci'ye laf çarpan Demet Akalın kendisini övünce dalga konusu oldu
Demet Akalın, dün yayınlanan programında makyaj markası çıkaran eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme yaptı ardından da kendisini övünce sosyal medyanın diline düştü.
Hafta içi her sabah Alişan'la sabah programı yapan Demet Akalın, dün yayınlanan programda bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci'ye markası üzerinden laf attı. Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene hiç ayrılmadığı yakın arkadaşı Selin Ciğerci ile tartışarak arkadaşlığını bitirdi.
Bir süredir görüşmeyen ve isimlerini dahi anmayan ikili, dün yeniden gündem oldu. Demet Akalın, dün sabah yayınlanan programında "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi.
Akalın'ın bu lafları ise kendi makyaj markasını çıkartarak kısa sürede ürün çeşitliliğini artırarak kazanç sağlayan Selin Ciğerci'ye gönderme olarak yorumlandı.
Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, paylaşımın altına, "İnsan mısın be kızım" notunu düştü. Yakın dostu Özlem Yıldız ve Seda Sayan, emoji ile cevap verirken, takipçileri Akalın’ı yorum yağmuruna tuttu. Ünlü şarkıcı kendini överek sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.