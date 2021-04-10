Selin Ciğerci'ye eşi Gökhan Çıra'dan gösterişli 4 milyonluk hediye ağızları açık bıraktı
Selin Ciğerci 37 yaşını eşi Gökhan Çıra'dan gelen 4 milyonluk hediyeyle beraber kutladı. Görenlerin ağzı açık kaldı.
Geçtiğimiz günlerde vergi rekortmenleri listesine adını yazdıran Selin Ciğerci, yaş gününü sevenleriyle beraber kutladı. Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan da olay bir hediye geldi.
Futbolcu Gökhan Çıra, 37 yaşına basan sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yaptı.
Çıra, Ciğerci'ye dört milyon TL değerinde bir araba hediye etti. Arkadaşlarıyla birlikte küçük bir kutlama yapan Ciğerci, eşinin sürpriziyle sevinçten havalara uçtu.
2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.