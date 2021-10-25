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Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi basketçi çıktı1 Bomba iddia!

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi basketçi çıktı1 Bomba iddia!

Geçtiğimiz eylül ayında futbolcu eşi Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, yeniden aşık! Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia ediliyor.

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi basketçi çıktı1 Bomba iddia!

Futbolcu eşi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, yeniden aşık! Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia ediliyor.

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Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi basketçi çıktı1 Bomba iddia!

Sürpriz şekilde 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, gündemden düşmüyor.

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Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi basketçi çıktı1 Bomba iddia!

Ciğerci'nin kısa süre içerisinde yeniden aşık olduğu iddia edildi. Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu konuşuluyor.

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Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi basketçi çıktı1 Bomba iddia!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sporcunun kim olduğu henüz belli değil ama fenomenin ilişki konusunda çok ciddi olduğu öğrenildi.

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