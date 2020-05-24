Selin Ciğerci'nin sosyal medya reklamlarından aldığı parayı duyanın ağzı açık kaldı
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı reklamla aldığı para dudak uçuklattı. Kanal D 2. Sayfa canlı yayınında anlattı.
Sosyal medya, fenomenlerin en büyük gelir kapısı olmaya devam ediyor. Selin Ciğerci'nin de yaptığı Instagram'da yaptığı reklamlar sayesinde kazandığı para şimdiye kadar hep merak konusu oldu. İlk defa Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'da sosyal medyadan kaç para aldığını açıklayan Ciğerci, ağızları açık bıraktı.
2. Sayfa programında "oturduğu yerden para kazanan ünlüler" arasında adı geçen Ciğerci hemen yayına bağlandı. Ciğerci açıklamasında "Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazandım. Aslan gibi de vergimi ödüyorum" dedi.
Çıkardığı kozmetik markası için ise "1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim" diyen Ciğerci, "Ama oturduğu yerden kazanıyorsun demeyin. 72 kişiyi çalıştırıyorum ben" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Selin Ciğerci'nin kazanç kapısı sosyal medyada gelen bazı yorumlar da zaman zaman fenomenin canını sıkıyor. Geçtiğimiz gün de benzer bir olayla karşı karşıya kalan Ciğerci, bu kez takipçisine sert çıktı.