Selin Ciğerci'nin sosyal medya reklamlarından aldığı parayı duyanın ağzı açık kaldı

Sosyal medya, fenomenlerin en büyük gelir kapısı olmaya devam ediyor. Selin Ciğerci'nin de yaptığı Instagram'da yaptığı reklamlar sayesinde kazandığı para şimdiye kadar hep merak konusu oldu. İlk defa Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'da sosyal medyadan kaç para aldığını açıklayan Ciğerci, ağızları açık bıraktı.