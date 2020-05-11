Selin Ciğerci'nin Instagram canlı yayınında rezillik! İzleyenler isyan etti

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapananlar, sosyal medyaya daha da yöneldi. Ünlü isimlerin hayranlarıyla iletişimde kalması için de tek yöntem sosyal medya oldu. Durum böyle olunca Instagram canlı yayınları arttı. Selin Ciğerci de gününün birçok vaktini Instagram'da geçirmeye başladı ve zaman zaman takipçileriyle Instagram canlı yayınında sohbetler etmeye başladı.