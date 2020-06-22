Selin Ciğerci'nin FOX TV Yasak Elma dizisinde oynacağı iddiası bomba!

Öte yandan Selin Ciğerci, son olarak ise eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitti. Ancak Ciğerci, koronavirüs korkusu nedeniyle tarifeli uçağa binmek yerine özel jet kiraladı. Ciğerci, 14 kişilik özel jeti kiralamak için 17 bin dolar (116 bin TL) ödedi.