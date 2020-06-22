Selin Ciğerci'nin FOX TV Yasak Elma dizisinde oynacağı iddiası bomba!
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, FOX TV Yasak Elma dizisinin oyuncularıyla bir araya geldi. Ortaya atılan iddia takipçilerini sevinçten havalara uçurdu.
Son zamanlarda yaptığı harcamalarla gündeme gelen Selin Ciğerci, bir sosyal medya paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. FOX TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma'nın yıldız oyuncularıyla bir araya gelerek Instagram'da fotoğraf paylaşan Ciğerci'nin dizide rol alacağı iddiası dilden dile dolandı.
Bir anda sosyal medyada Selin Ciğerci'nin dizi teklidi aldığı konuşulmaya başlandı. Hayranları Ciğerci'yi televizyon ekranlarında görmek istediklerini söylemeye başladılar. Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade gibi isimlerle bir araya gelen Ciğerci, fotoğrafı, ''Mutlu yıllar çok tatlı çokkkkk ( Yıldızzz ) Yeni sezon başlasada izlesek'' noyuyla yayımladı.
Ciğerci'nin paylaşımının altına yeni sezonda dizide rol alıp almayacağı soruldu. Ciğerci yanıt olarak, "Sürpriz, aklıma geldikçe heyecanlanıyorum sus" yazdı.
Öte yandan Selin Ciğerci, son olarak ise eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitti. Ancak Ciğerci, koronavirüs korkusu nedeniyle tarifeli uçağa binmek yerine özel jet kiraladı. Ciğerci, 14 kişilik özel jeti kiralamak için 17 bin dolar (116 bin TL) ödedi.