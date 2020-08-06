Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bomba açıklamalar çocukları cinsiyet değiştirirse...
Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, YouTube'da yayımlanan Ertem Şener’in ‘Sorgu Odası’ isimli programına konuk oldu ve itiraflarını ard arda yaptı.
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci ile evlenen futbolcu Gökhan Çıra, Sorgu Odası adlı YouTube programındaki açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez 18 yaşındayken Selin Ciğerci ile tanıştığını söyleyen Gökhan Çıra, programa katıldığının Ciğerci'nin haberi olmadığını söyledi.
Gökhan Çıra, programda herkesin kafasına takılan konulara açıklık getirdi. Eşine olan sevgisini ve aşkını her fırsatta dile getiren Gökhan Çıra “Söz konusu karım olduğunda gözüm kara” ifadelerini kullandı.
Çocuk sahibi olmak istediklerini belirten ünlü çift sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Bu arzularını Ertem Şener’in programında da yenileyen Gökhan Çıra, ikiz bebek sahibi olmak istediklerini ve isimlerini Yiğit ile Saadet koyacaklarını belirtti.
Çocuk konusu açıldığında Ertem Şener’in köşeye sıkıştıran sorularına Gökhan Çıra büyük bir soğukkanlılıkla cevap vermeyi seçti.