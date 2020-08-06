Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bomba açıklamalar çocukları cinsiyet değiştirirse...

Çocuk sahibi olmak istediklerini belirten ünlü çift sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Bu arzularını Ertem Şener’in programında da yenileyen Gökhan Çıra, ikiz bebek sahibi olmak istediklerini ve isimlerini Yiğit ile Saadet koyacaklarını belirtti.