Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra öpüşürken paylaştı bakın altına ne yazdı

Bodrum Gündoğan’da 2 milyon dolara yazlık satın alan Selin Ciğerci, hem işleriyle uğraşıyor hem de tatilin keyfini çıkarırken eşi Gökhan Çıra, Ciğerci'ye bir jest yaptı ve özel fotoğraflarından birini sosyal medya hesabı Instagram'dan bir not ile beraber paylaştı.