Selin Ciğerci'nin erkek hali nasıldı eşi Gökhan Çıra ile asker arkadaşı bombası
Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra şu sıralar magazin basınının gündeminde. Sosyal medyada yayılan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci asker arkadaşıydı iddiasının ardından herkes Selin Ciğerci'nin eski, erkek halini araştırmaya başladı.
Çektiği videolar ve yaptığı paylaşımlar ile fenomen olan Selin Ciğerci ortaya atılan iddialar sonrasında eşi Gökhan Çıra ile birlikte magazin basınında olay oldu. Ortaya Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu, hatta orada tanıştıkları iddiası yayıldı, fitilin ucu ateşlendi ve sosyal medya karıştı.
Olaylar futbolcu Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile yaptığı olaylı maçın ardından sosyal medya hesabında yayılan açıklamalarından sonra patladı.
Maç bitiminde ortalık savaş alanına döndü ve Gökhan Çıra 'eşimle bana gelene ben daha çok gelirim' ifadesini kullandı. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." diyen Çıra'nın açıklamalarının ardından gözler eşi Selin Çiğerci'te ve erkek haline çevrildi.
Peki 5 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir, ne zaman erkek oldu ve erkek hali nasıldı araştırmaları ise başladı.