Selin Ciğerci'nin 'basketçi' denilen sevgilisi Kısmetse Olur yarışmacısı mı? Gökhan Çıra'dan rest
Selin Ciğerci ve Ebasketbolcu' denilen sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı. 2 ay önce boşandığı eski eşi Gökhan Çıra çifti iş ortaklıklarını bitirdiklerini duyurarak sitem dolu mesajlar yayınladı. Öte yandan sosyal medyada 'gizemli basketçi' olarak bilinen kşiinin aslında Kısmetse Olur yarışmacısı olduğu iddiası bomba etkisi yarattı.
Eylül ayında boşandıktan sonra birlikte çalışmaya devam eden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iş ortaklığını da bitirdi. Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ve magazin kulislerinde hakkında çıkan 'basketbolcu sevgilisi' olduğu ve flört aşamasında olduklarına ilişkin söylentilerin ardından bir magazin sayfasında sevgilisi ile fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıra, "Ciğerci ile iş ve arkadaşlık ilişkim bitti. Yeni hayatında başarılar" dedi.
Selin Ciğerci'nin, sosyal medyada magazin yayını yapan bir sayfayı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, asansörde oldukları gözlenen sırtı dönük bir kişiyle çektirdiği fotoğraftaki kişiyle ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı.
'Basketbolcu değil Kısmetse Olur Yarışmacısı' iddiası
Ciğerci'nin fotoğrafta sırtı dönük olduğu görülen kişinin basketbolcu değil, geçmiş yıllarda reyting rekorları kıran Kısmetse Olur programının yarışmacılarından biri olduğu iddia edildi.
Gökhan Çıra ise bu söylentilerin ardından art arda paylaşım yaptı. Boşandıktan sonra arkadaş kalan ve birlikte kurdukları markada çalışmaya devam etmelerinin ardından, Gökhan Çıra aralarındaki tüm bağları kopardığını ilan etti.