Selin Ciğerci'nin 'basketçi' denilen sevgilisi Kısmetse Olur yarışmacısı mı? Gökhan Çıra'dan rest

Eylül ayında boşandıktan sonra birlikte çalışmaya devam eden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iş ortaklığını da bitirdi. Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ve magazin kulislerinde hakkında çıkan 'basketbolcu sevgilisi' olduğu ve flört aşamasında olduklarına ilişkin söylentilerin ardından bir magazin sayfasında sevgilisi ile fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıra, "Ciğerci ile iş ve arkadaşlık ilişkim bitti. Yeni hayatında başarılar" dedi.