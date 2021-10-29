Selin Ciğerci'nin basketbolcu sevgilisi Metehan James Birsen kim? Olay iddiaya ilk açıklama

Selin Ciğerci hakkında günlerdir konuşulan, kendisinden yaşça küçük bir basketbolcu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına ilişkin bomba gibi bir kulis dolaşıyor... Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı ileri sürüldü. Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi