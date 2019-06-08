Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yaz sezonunu açtı! Bodrum'da ilgi odağı oldular
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
Yeni single'ı için gün sayan Selin Ciğerci, deniz sezonunu Bodrum Türkbükü'nde açtı. Selin Ciğerci ve sevgilisi Gökhan Çıra çifti, Bodrum LeVo Beach'de görüntüledi. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen ikili, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Objektiflere gülümseyerek poz veren Ciğerci, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Diğer yandan futbolcu Çıra'nın plajda nargile içmesi sosyal medyada olay oldu. Çıra takipçilerinin diline düştü. Selin Ciğerci ise hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan ve mesleki hayatına DJ olarak devam eden Selin Ciğerci'nin düzgün fiziği ise dikkat çekti.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medyanın da en çok konuştuğu çiftler arasında olunca bazencan sıkıcı yorumlara da maruz kalıyorlar.