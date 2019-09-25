Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj atan kadını fena benzetti ifşa etti
Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj atan kadını ifşa edip bir mekanda üstüne yürüdü.
Şarkıcılık ve DJ'Lik yapan Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile gittiği bir mekanda sevgilisine mesaj atan kadının üzerine yürüdü. Gökhan Çıra'ya da attığı mesajları ifşa eden Ciğerci, mekanda olay çıkardı.
Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj attığını iddia ettiği Ö.P. isimli kadının oturduğu masaya giderek, ''Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz'' dedi. Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anının kameraya çekilmesi üzerine Selin Ciğerci, biraz daha sakinleşti.
Bir mekanda çıkan bu kavganın ardından ise sosyal medya hesabından video paylaşan Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadının bir eğlence mekanında halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığını belirtip sürekli kendilerini takip ettiğini söyledi.
Selin Ciğerci, O.P.'nin sürekli olarak sevgilisi Gökhan Çıra'ya "Çok hoş çocuksun seninle yatmak istiyorum", "Selin'i bırak bana gel" gibi mesajlar attığını iddia ederek şunları söyledi: