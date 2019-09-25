Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj atan kadını fena benzetti ifşa etti

Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj attığını iddia ettiği Ö.P. isimli kadının oturduğu masaya giderek, ''Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz'' dedi. Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anının kameraya çekilmesi üzerine Selin Ciğerci, biraz daha sakinleşti.