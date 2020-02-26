Selin Ciğerci sahnede bayıldı alkolden olmadığını kanıtlamak için bakın ne yaptı

Sıklıkla matinelerde boy gösteren hatta zaman zaman yaptığı danslarıyla sosyal medyada da konu olan Selin Ciğerci'nin yoğun temposu sağlığını etkilemeye başladı. Son olarak Etiler'de bir mekanda sahne alan Ciğerci, şarkı söylerken bir anda bayıldı kaldı.