Selin Ciğerci sahnede bayıldı alkolden olmadığını kanıtlamak için bakın ne yaptı
Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, sahne aldığı mekanda şarkı söylerken bir anda bayıldı. Mekana ambulans gelse de Selin Ciğerci, alkol nedeniyle bayılmadığını kanıtlamak için bakın hangi yolu tercih etti.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hayatını bir süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile birleştiren Selin Ciğerci, evliliğinin ardından kariyerini sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa taşıdı. Bir single'ı da bulunan Selin Ciğerci birçok mekanda sahne alıyor.
Sıklıkla matinelerde boy gösteren hatta zaman zaman yaptığı danslarıyla sosyal medyada da konu olan Selin Ciğerci'nin yoğun temposu sağlığını etkilemeye başladı. Son olarak Etiler'de bir mekanda sahne alan Ciğerci, şarkı söylerken bir anda bayıldı kaldı.
Yoğun iş temposu nedeniyle oldukça yorgun düşerek bayılan Selin Ciğerci için hemen mekana ambulans çağırıldı. Ciğerci'yi eşi Gökhan Çıra bir an olsun yalnız bırakmadı.
Baygınlığın ardından kuliste ilk müdahalesi yapılan Selin Ciğerci, mekandan ambulansla çıkmak yerine eşi Gökhan Çıra'nın yardımıyla yürüyerek arabasına bindi. Bitkinliği her halinden belli olan Ciğerci, mekanın kapısında bekleyen basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.