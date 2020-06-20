Selin Ciğerci özel uçak kiraladı 4 lüks aracı için de tır kiraladı şoke etti
Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için özel jet kiraladı. Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'ya ait lüks araçlar ise tırla taşınarak Bodrum'a götürüldü.
Selin Ciğerci, son zamanlarda yaptığı harcamalarla herkesi çok şaşırttı. Ciğerci, son olarak ise eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitti.Ancak Ciğerci, koronavirüs korkusu nedeniyle tarifeli uçağa binmek yerine özel jet kiraladı. Ciğerci, 14 kişilik özel jeti kiralamak için 17 bin dolar (116 bin TL) ödedi.
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Eşi Gökhan Çıra ile uçaktan pozlarını paylaşan Selin Ciğerci, ''Çok heves ediyordum, korona işin bahanesi oldu'' dedi.
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya ait 3 süper lüks otomobil ise bir lojistik firması tarafından tırla Bodrum'a götürüldü.
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Bodrum'da özel iskelesi ve havuzu olan, denize sıfır lüks villasına ulaşan Ciğerci, manzarayı da Instagram'dan paylaştı.
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