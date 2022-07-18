Selin Ciğerci nispet yapar gibi imajını değiştirdi! İlk beğeni Seda Sayan'dan geldi
Kozmetik sektörüne adım atarak "Selin Beauty" markasıyla magazin dünyasında adı geçen isimlerden olan Selin Ciğerci, sürpriz bir şekilde sevgilisi Gökhan Çıra ile 2. kez evlenmişti. Çalkantılı ilişki yaşayan ikiliden gelen boşanma söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkisinde yaşadığı mutluluğu bir tülü bulamayan Ciğerci yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ciğerci'nin fotoğrafına ilk beğeni Seda Sayan'dan geldi...
Kendi adını taşıyan taşıyan kozmetik ürünleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Ciğerci, sürpriz bir şekilde 2. kez sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenmişti. Bir dargın bir barışık olan ikiliden gelen boşanma söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü. Açıklama yapması beklenen Ciğerci yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı, ilk beğeni Kadırgalı lakaplı Seda Sayan'dan geldi. İşte Ciğerci'nin yeni imajı...
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir olan Selin Ciğerci yine gündeme Gökhan Çıra'dan boşanacağı söylentileriyle geldi. Ünlü fenomen Selin Ciğerci önceki gün ortaya yeni imajıyla çıktı. Seda Sayan ve takipçilerinden yeni imajına tam not geldi.
Ünlü Fenomen Selin Ciğerci Gökhan Çıra'dan boşanmış ve bu boşanma çok konuşulmuştu. Kısa süre sonra tekrar bir araya gelen ve tekrar evlenen çift yine boşanacağı söylentileriyle gündeme geldi.
İkinci kez evlendiği sevgilisi Gökhan Çıra'yı takipten çıkaran ve fotoğraflarını da silen Selin Ciğerci tekrar boşanacağı da iddia edildi.
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