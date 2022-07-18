Selin Ciğerci nispet yapar gibi imajını değiştirdi! İlk beğeni Seda Sayan'dan geldi

Kendi adını taşıyan taşıyan kozmetik ürünleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Ciğerci, sürpriz bir şekilde 2. kez sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenmişti. Bir dargın bir barışık olan ikiliden gelen boşanma söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü. Açıklama yapması beklenen Ciğerci yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı, ilk beğeni Kadırgalı lakaplı Seda Sayan'dan geldi. İşte Ciğerci'nin yeni imajı...