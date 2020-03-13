Selin Ciğerci itiraflarıyla şoke etti cinsiyet değiştirmeden önce bakın ne yapmış

Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını anlattı.