Selin Ciğerci ile öpüşürken Gökhan Çıra paylaştı bakın altına ne yazdı
Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci ile beraber öpüşürken fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilince birçok ünlü isim kendisini tatil bölgelerine attı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra da bu isimlerden arasında yerini aldı. Bodrum'a tatile giden ikiliden Selin Ciğerci ise son olarak tatil fotoğrafları ve mayolu halleriyle adından söz ettirdi.
Bodrum Gündoğan’da 2 milyon dolara yazlık satın alan Selin Ciğerci, hem işleriyle uğraşıyor hem de tatilin keyfini çıkarırken eşi Gökhan Çıra, Ciğerci'ye bir jest yaptı ve özel fotoğraflarından birini sosyal medya hesabı Instagram'dan bir not ile beraber paylaştı.
Futbolcu Gökhan Çıra karısıyla öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok AŞK’ın" notuyla paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra paylaşımını ise yoruma kapadı.
Olumsuz yorumlar görmek istemeyen Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci ile öpüşürken paylaştığı fotoğraf ise hayranları tarafından oldukça beğenildi.