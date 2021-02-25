Selin Ciğerci güzellik merkezine yaptırdığıyla ağızları açık bıraktı heykelini yaptırdı

İlk olarak televizyon ekranlarındaki yarışmalarda ortaya çıkan ardından sosyal medyada fenomen haline gelen ve reklamlardan ağızları açık bırakan kazançlar elde eden Selin Ciğerci, son olarak kendi markasını çıkarmıştı. Ardından da birçok şehirde güzellik merkezi açmaya başladı.