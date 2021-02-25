Selin Ciğerci güzellik merkezine yaptırdığıyla ağızları açık bıraktı heykelini yaptırdı
Fenomenlikten iş dünyasına adım atam Selin Ciğerci, güzellik merkezi zincirlerinin sahibi oldu. Nişantaşı'ndaki güzellik merkezine ise heykelini yaptırdı.
İlk olarak televizyon ekranlarındaki yarışmalarda ortaya çıkan ardından sosyal medyada fenomen haline gelen ve reklamlardan ağızları açık bırakan kazançlar elde eden Selin Ciğerci, son olarak kendi markasını çıkarmıştı. Ardından da birçok şehirde güzellik merkezi açmaya başladı.
Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan kozmetik markasının ardından Nişantaşı’nda da bir güzellik merkezi açtı. Ciğerci, güzellik merkezinin girişine ise yaptırdığı balmumu heykelini koydurdu.
Ebru Şallı, Ciğerci’nin heykeliyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gülben Ergen de geri kalmadı. Selin Ciğerci ise ''Heykelimi 34 beden yaptırdım'' dedi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda skandal bir aldatma hikayesiyle magazin gündemini bir hayli oyaladı.