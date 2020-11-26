Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı aldattı öpüşme pozları yayıldı Tolga Polat anlattı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra evliliğindeki ihanet iddialarının arkası kesilmedi. Tolga Polat, Selin Ciğerci'nin evliyken kendisiyle ilişkisi olduğunu söyledi.
Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi Meslisa Emirbayer ile aldattığı iddiası hala gündemde sıcaklığını korurken bir başka bomba iddia ortaya atıldı. Melisa Emirbayer iddiasını ortaya süren Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, bu kez Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı aldattığını söyledi hatta bazı fotoğraflar yayımladı.
Selin Ciğerci'nin, eşi Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı iddia edilen fotoğraflar canlı yayında paylaşıldı. Tolga Polat, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında canlı yayında bağlandı ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını da canlı yayında gösterdi. Tolga Polat açıklamaları şu şekilde yer aldı:
"Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı, tehdit etti."
"Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Bir kaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük.''