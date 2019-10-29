Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile evlendi gözyaşlarına hakim olamadı ilk işi bakın ne oldu
Selin Ciğerci, iki yıldır birlikte olduğu eski futbolcu Gökhan Çıra ile Beşiktaş'ta bir otelde dünyaevine girdi, düğüne birçok ünlü isim akın etti.
Selin Ciğerci'nin büyük günü gerçekleşti. İki yıldır birlikte olduğu eski futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Beşiktaş'ta bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. İkilinin düğününe birçok ünlü isim akın ederken duygu dolu anlar da yaşandı.
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Düğün öncesinde Gökhan Çıra, örf ve adetlere uygun olarak Selin Ciğerci'yi baba evinden davul ve zurna ile almaya gitti.
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Selin Ciğerci'nin babası, kızına evden çıkmadan önce altın kemer takarak uğurladı.
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Gelin almanın ardından ise çift, Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen görkemli düğünle evlendi. Çifti, arkadaşları ve akrabaları yalnız bırakmadı.
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