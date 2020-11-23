Selin Ciğerci Gökhan Çıra için tehdit ettiği Melisa Emirbayer ile video çekti 'Kandırıldım'

Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.