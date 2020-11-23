Selin Ciğerci Gökhan Çıra için tehdit ettiği Melisa Emirbayer ile video çekti 'Kandırıldım'
Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattığı iddia edildi. Hatta Ciğerci'nin Emirbayer'i ölümle tehdit ettiği, dövdüğü söylendi. Fakat Melisa Emirbayer, son videoda kandırıldığını ifade etti.
İddiaya göre; Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi, sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup, boğazına bıçak dayayarak ''kocama yaklaşma'' diye tehdit etti. Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi.
Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'in sosyal medyada bazı fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
- Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.
Dün hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Selin Ciğerci, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlar sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaptı:
- Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın.