Selin Ciğerci Gökhan Çıra askerlik arkadaşı iddiasını açıkladı özür de diledi
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra gündeme oturmuş durumdalar. Tuzlaspor ile Galatasaray maçının ardından gündem olan Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci, askerlik iddialarına cevap verip özür diledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor maçının bitiminin hemen ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıkmıştı. Polisin araya girerek ayırdığı kavga sosyal medyaya taşındı ve herkes Çıra'nın eşi Selin Ciğerci üzerinden cinsiyetçi yorumlar yaptı. Selin Ciğerci ise sosyal medyadan eşinin yerine geri vites yapıp bomba açıklamalarda bulundu.
Yaşanan kavganın ardından Twitter'da Gökhan Çıra'nın yıllar önce cinsiyet değiştiren eşi Selin Ciğerci ile askerlik arkadaşı olduğu iddiası ise en çok konuşulan konu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu konu hakkında yorum yaparken açıklama Selin Ciğerci'den geldi.
Ciğerci, askerlik iddialarını yalanladı, "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum" açıklaması yaptı.
Ardından dün akşam Gökhan Çıra, "Sen mafya mısın" dediği Fatih Terim'den ve Galatasaray taraftarından özür diledi.