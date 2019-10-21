Selin Ciğerci gelin hamamında oryantal oynattı para taktı Gökhan Çıra ile evleniyor

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcu Gökhan Çıra ile nişanlanan Selin Ciğerci, düğüne bir hafta kala gelin hamamı eğlencesi yaptı. 28 Ekim'de dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni Ciğerci, gelin hamamı eğlencesini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.