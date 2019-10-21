Selin Ciğerci gelin hamamında oryantal oynattı para taktı Gökhan Çıra ile evleniyor
Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlenecek olan Selin Ciğerci, gelin hamamı eğlencesi düzenledi, oryantal oynattı.
Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcu Gökhan Çıra ile nişanlanan Selin Ciğerci, düğüne bir hafta kala gelin hamamı eğlencesi yaptı. 28 Ekim'de dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni Ciğerci, gelin hamamı eğlencesini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kına gecesinden önce gelin hamamı eğlencesi yapan Selin Ciğerci, hamamda oryantalle beraber karşılıklı göbek attı, para takmayı da ihmal etmedi.
28 Ekim'de nikah masasına oturacak çiftin şahitliğini ise Ciğerci'nin yakın arkadaşı olan Demet Akalın yapacak.
2 Yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'nın evlilik teklifini ise Ocak ayında gözyaşları içinde ''Evet'' diyerek kabul eden Selin Ciğerci, "Beni aldatmazsan Ekim ayında burada evleneceğiz" diyerek düğünün Beşiktaş Swiss otelde olacağını söylemişti.