Selin Ciğerci FOX TV Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade'ye yorumuyla güldürdü

Selin Ciğerci FOX TV Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade'ye yorumuyla güldürdü
FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma adlı dizinin fenomenlerinden biri olan Selin Ciğerci, dizinin yıldızı Nesrin Cavadzade'nin Instagram fotoğrafına yaptığı yorumla herkesi güldürdü.
FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'nın birbirinden ünlü oyuncuları arasında yer alan Nesrin Cavadzade, karantina günlerini evde geçirmeye devam ediyor. Bu esnada da sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranları için paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
Yasak Elma dizisi koronavirüs salgını sebebiyle yeni bölümler çekmeye ara verince dizinin yıldızlarını özleyenlerde onlara Instagram'dan ulaşmaya başladı. Hatta Yasak Elma'da Yıldız karakterine Eda Ece, zaman zaman Instagram'dan canlı yayınlar yaparak da sevenleriyle buluşuyor.
Nesrin Cavadzade ise şimdilik canlı yayın yapmak yerine Instagram paylaşımlarıyla yetiniyor. Bu esnada fotoğraflarının altına ise hem dizinin hayranları da hem de Nesrin Cavadzade hayranları binbir yorum yapıyor.
Bu hayranlardan biri de sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci oldu. Ciğerci, fiziğiyle sürekli olarak dikkatleri üzerine çeken Cavadzade'nin son paylaşımına yaptığı yorumla herkesi güldürdü.