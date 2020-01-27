Selin Ciğerci Demet Akalın'a gönderme yaptı olay deprem yardımı çıkışı

''İnsanları depremle alakalı paylaşımlarına göre ne kadar duyarlı ne kadar duyarsız diye şu sosyal medya denen yerde yargılamayın. 1 story paylaştı en az duyarlı 4 story paylaştı çok duyarlı... Vatandaşına kötü gününde yardım ediyorsan illa 7 mahallenin bilmesi gerekmiyor. Tekrardan geçmiş olsun."