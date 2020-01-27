Selin Ciğerci Demet Akalın'a gönderme yaptı olay deprem yardımı çıkışı
Demet Akalın'ın Elazığ'da yaşanan depremin ardından yardımda bulunurken diğer ünlülere laf çarpmasına eski arkadaşı Selin Ciğerci'den cevap geldi.
Ünlü isimler Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyaları düzenlemeye başladı. Sivri diliyle bilinen Demet Akalın da yardım kampanyasına katılırken sosyal medyada sessiz kalan ünlü isimlere gönderme yaptı. Şimdilerde küs olduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ise Akalın'a cevabı yapıştırdı.
Deprem bölgesindekilere bot ve mont yardımında bulunan Demet Akalın gönderdiği kolinin fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:
''Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar belediyesinin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağolsun.''
Pek çok ünlü isim Elazığ için bağış yaparken sosyal medyada deprem felaketi olmamış gibi paylaşım yapan ünlü isimlere de eleştiri yağdı. Ciğerci, bu eleştiler hakkında sosyal medya hesabı Instagram'dan şunları söyledi:
''İnsanları depremle alakalı paylaşımlarına göre ne kadar duyarlı ne kadar duyarsız diye şu sosyal medya denen yerde yargılamayın. 1 story paylaştı en az duyarlı 4 story paylaştı çok duyarlı... Vatandaşına kötü gününde yardım ediyorsan illa 7 mahallenin bilmesi gerekmiyor. Tekrardan geçmiş olsun."