Selin Ciğerci dans videosuyla Hadise ve Ebru Polat'ı tiye aldı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci olay bir dans videosu ile Reynmen'in Ela şarkısında dans eden Hadise ve Ebru Polat'ı tiye aldı. Ciğerci'nin videosundaki ayrıntı ise herkesi kahkahaya boğdu.
Reynmen'in milyonlarca dinlenen Ela şarkısında dans eden Hadise ve Ebru Polat konuşulurken sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aynı şarkı ile bir dans videosu çekerek Hadise'yi ve Ebru Polat'ı tiye aldı. Ciğerci'nin dans videosundaki ayrıntı ise herkesi kahkahaya boğdu.
Hadise'nin başlattığı, sosyal medyada bir akım haline gelen Reynmen'in Ela şarkısında dans etme videosunda Ciğerci'nin peruk, otriş ve pijama takımının yanı sıra pijamasının üzerine giydiği kırmızı iç çamaşırı ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.
Selin Ciğerci'nin videosu herkesi kahkahaya boğarken, yakın dostu Demet Akalın, "Kramp girdi gülmekten" yorumunu yaptı. Ebru Polat ise kendisini tiye alarak parodi bir dans videosu çeken Ciğerci'nin videosunu beğendi ve kahkaha emojisi ile yorum yaptı.