Selin Ciğerci dans videosuyla Hadise ve Ebru Polat'ı tiye aldı! Ayrıntı ise herkesi kahkahaya boğdu

Selin Ciğerci'nin videosu herkesi kahkahaya boğarken, yakın dostu Demet Akalın, "Kramp girdi gülmekten" yorumunu yaptı. Ebru Polat ise kendisini tiye alarak parodi bir dans videosu çeken Ciğerci'nin videosunu beğendi ve kahkaha emojisi ile yorum yaptı.