Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önceki hallerini anlattı olay itiraflar
Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katıldı. Ciğerci, cinsiyet değiştirmeden önceki hallerini tüm samimiyetiyle anlattı.
Taksicilikten tezgahtarlığa ardından sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa kariyer adımlarını birer birer çıkan Selin Ciğerci, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı Gör Beni'ye katıldı. Samimi tavırlarıyla takipçilerinin gönlünü fetheden Ciğerci, Çağlayan'ın sorularına da aynı samimiyetle cevap verdi.
Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını anlattı.
Babasının kendisine söylediklerini unutamadığını söyleyen Ciğerci, "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" söyledi.
Babasının evden kovmasıyla neler yaşadığını ise Selin Ciğerci, şu sözlerle aktardı:
"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.''