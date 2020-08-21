Selin Ciğerci bikinisinin üzerine taktığı milyonluk takılarıyla göz kamaştırdı
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci, bikinisinin üzerine 4 milyon 100 bin TL değerinde takı taktı, açıklamalarıyla gündeme geldi.
İlk olarak sosyal medyada fenomen olan ardından kendi markasını çıkararak iş insanı haline gelen Selin Ciğerci, paraya para dememeye başladı ve sosyal medya hesabı Instagram sayesinde de bu halini gözler önüne seriyor.
Kendi markasının satışları kapış kapış satılan Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirirken bikinisinin üzerindeki takıları olay yarattı. Ciğerci, dün arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı. Şıklığından her daim ödün vermeyen fenomen, bikinisinin üzerine 4 milyon 100 bin TL'lik takı taktı.
Yeni aldığı pırlantalarıyla paylaşım yapan Ciğerci'nn 20 karat yüzüğü 2 milyon 800 bin TL, 12 karat olan kolyesi ise 1 milyon 300 bin TL değerinde.
Takılarıyla kısa sürede gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" dedi.