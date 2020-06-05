Selin Ciğerci anne olacak hem de ikiz bakın nasıl çocuk sahibi olacak
Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, anne olmaya hazırlanıyor. Seneler önce cinsiyet değiştiren Ciğerci, anne olmak için ''taşıyıcı annelik'' yöntemini seçti.
Geçtiğimiz yıl bir küs bir barışık olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dünyaevine giren Selin Ciğerci, bu sene ise anne olmaya hazırlanıyor. Cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci, anne olabilmek için taşıyıcı anne tercih ettiğini hatta ikizleri olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlattı.
Instagram hesabından bir video yayınlayan Selin Ciğerci, şunları söyledi:
"Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke benimde sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı da, benim de doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci.''
''Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz."
Instagram'dan paylaştığı videonun yanı sıra bir de fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı." notunu yazdı.