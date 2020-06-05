Selin Ciğerci anne olacak hem de ikiz bakın nasıl çocuk sahibi olacak

Geçtiğimiz yıl bir küs bir barışık olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dünyaevine giren Selin Ciğerci, bu sene ise anne olmaya hazırlanıyor. Cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci, anne olabilmek için taşıyıcı anne tercih ettiğini hatta ikizleri olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlattı.