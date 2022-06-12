Selena'nın "Dilara"sı Hazal Kadak'ın eşi de ünlü bir isim çıktı
Sinem Kobal'ın başrolünü canlandırdığı "Selena" dizisinde canlandırdığı 'Dilara' karakteriyle tanınan Hazal Kadak'ın son hali görenleri hayrete düşürmüştü. Dizide Kıvılcım'ın arkadaşı Dilara'yı canlandıran 31 yaşındaki oyuncunun eşi Selahattin Baki'nin Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
2006-2009 yılları arasında özellikle çocuk seyircilerin severek izlediği Selena dizisinde canlandırdığı Dilara karakteriyle adını duyuran genç oyuncu Hazal Kadak'ın son hali görenleri çok şaşırtmıştı.
Başrollerinde Sinem Kobal, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu'nun yer aldığı Selena, şimdilerin birçok genç yüzünün dönüm noktası olmuştu.
21 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğan Hazal Kadak, yer aldığı dizilerin yanı sıra Volkswagen, Vodafone, Sütaş, Bim, Ülker ve Vatan gibi birçok büyük firmanın reklam filmlerinde oynadı.
Hazal Kadak yaratıcı drama eğitmenliği yapıyor