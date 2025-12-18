Selena dizisinin Nazlı'sı evleniyor! Müstakbel eşi ise...
"Selena" dizisinde hayat verdiği 'Nazlı' karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, sevgilisi Umutcan Ekmez'den evlenme teklifi aldı. Kurtulmuş, bu özel anı "Evet dedim" notuyla paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle duyurdu. Hayranları ve takipçileri, ünlü isme tebrik mesajları gönderdi.
'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez'den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.
Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Kurtulmuş, teklife "Evet dedim" notunu düşerek sevincini duyurdu. Paylaşımının ardından hayranları ve arkadaşları ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.
Çiftin mutluluğu sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri "İnşallah çok mutlu olursunuz" gibi yorumlar yaptı.
DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?
Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamladı.
Çocuk yaşlarda birçok reklam filminde rol aldı. 2002 yılında 'Anne Babamla Evlensene' dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra 'Hayat Bilgisi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Kadının Sessizliği' dizilerinde rol aldı.
2006-2009 yılları arasında yayınlanan 'Selena' dizisinde 'Nazlı' karakterini oynadı ve geniş kitlelerce tanındı. 2009'da 'Nefes' ve 2011'de 'Nuri' adlı projelerde oyuncu olarak yer aldı. Yine 2009 yılında 'Çınar' adlı kısa filmde oynadı.
Lise ve üniversite eğitimi sırasında herhangi bir projede yer almadı.