Selena dizisinin Nazlı'sı evleniyor! Müstakbel eşi ise...

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamladı.

Çocuk yaşlarda birçok reklam filminde rol aldı. 2002 yılında 'Anne Babamla Evlensene' dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra 'Hayat Bilgisi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Kadının Sessizliği' dizilerinde rol aldı.

2006-2009 yılları arasında yayınlanan 'Selena' dizisinde 'Nazlı' karakterini oynadı ve geniş kitlelerce tanındı. 2009'da 'Nefes' ve 2011'de 'Nuri' adlı projelerde oyuncu olarak yer aldı. Yine 2009 yılında 'Çınar' adlı kısa filmde oynadı.

Lise ve üniversite eğitimi sırasında herhangi bir projede yer almadı.