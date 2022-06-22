Selen Soyder'in Aşk-ı Memnu itirafı gündeme bomba gibi düştü!

Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman ile kadrosunda yer aldığı Lale Devri dizindeki Toprak karakteri ile yıldızı parlayan Selen Soyder 2015 yılında iş insanı Oren Fransez ile dünya evine girmişti. Uzun süredir projelerde yer almayan Soyder, TV8 kanalında yayınlanan 2.Sayfa magazin programına konuk oldu. Güzel oyuncudan seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı dikkatleri çekti. Güzel oyuncu Nihal rolü için deneme çekimine gittiğini ama rolün oyuncu Hazal Kaya'nın olduğunu söyledi..