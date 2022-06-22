Selen Soyder'in Aşk-ı Memnu itirafı gündeme bomba gibi düştü!
Bir dönemin ekrana damga vurmuş dizilerinden olan Lale Devri dizisinde Toprak karakterine hayat veren, oyunculuğu ile adından söz ettiren Selen Soyder 2015 iş insanı Oren Fransez ile evlenmişti. Uzun süredir setlere ara veren Soyder, TV8 kanalında yayınlanan 2.Sayfa magazin programına konuk oldu. Güzel oyuncudan seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı dikkatlerden kaçmadı..
Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman ile kadrosunda yer aldığı Lale Devri dizindeki Toprak karakteri ile yıldızı parlayan Selen Soyder 2015 yılında iş insanı Oren Fransez ile dünya evine girmişti. Uzun süredir projelerde yer almayan Soyder, TV8 kanalında yayınlanan 2.Sayfa magazin programına konuk oldu. Güzel oyuncudan seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı dikkatleri çekti. Güzel oyuncu Nihal rolü için deneme çekimine gittiğini ama rolün oyuncu Hazal Kaya'nın olduğunu söyledi..
Ünlü oyuncu Selen Soyder, Lale Devri dizisindeki Toprak karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Geçirdiği estetik operasyonların ardından bir hayli değişen, uzun süredir ekranlarda yer almayan tescilli güzel Soyder, İkinci Sayfa programına konuk oldu. Selen Soyder'den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı ise dikkat çekti. İşte Selen Soyder'in açıklamaları...
Dikkatleri çekmişti
35 yaşındaki ünlü oyuncu geçirdiği estetik operasyonların ardından dikkatleri üzerine çekmişti.
Lale devri dizisiyle ünlenmişti..
Selen Soyder, Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman ile kadrosunda yer aldığı Lale Devri dizisiyle ünlenmişti. Selen Soyder dizide Toprak karakteriyle hafızalara kazınmıştı.