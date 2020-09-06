Selen Görgüzel'in cüretkar mayosuyla verdiği poz olay oldu! Nefesleri kesti

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma'da evlenmişti. Hamdi Alkan'ın ikinci eşi olan 40 yaşındaki oyuncu Selen Görgüzel güzelliği, fit vücudu ve cesur kıyafetleriyle magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden biri.