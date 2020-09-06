Selen Görgüzel'in cüretkar mayosuyla verdiği poz olay oldu! Nefesleri kesti
Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen 41 yaşındaki Selen Görgüzel bu seferde magazin dünyasını salladı.
Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma'da evlenmişti. Hamdi Alkan'ın ikinci eşi olan 40 yaşındaki oyuncu Selen Görgüzel güzelliği, fit vücudu ve cesur kıyafetleriyle magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden biri.
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Düzgün fiziğine güvenerek genellikle seksi ve dekolteli kıyafetler tercih eden Selen Görgüzel'in mayolu pozu sosyal medyayı salladı.
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Görgüzel, son olarak parlak mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmaya çalışan 41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan'a poz verdi.
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