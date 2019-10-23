Selen Görgüzel kızı İlknaz'ı paylaştı göğüs dekoltesi mest etti

Bu evlilikten Selen Görgüzel'in İlknaz adında bir kızı oldu. Kızı İlknaz büyüdü ve çok güzel, alımlı bir genç kız oldu. Annesi ile sık sık davetlere katılan İlknaz'ın cesur kıyafeleri ise dikkatlerden kaçmadı.