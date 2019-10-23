Selen Görgüzel kızı İlknaz'ı paylaştı göğüs dekoltesi mest etti
Yaptıkları ile konuşulan Selen Görgüzel, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Hamdi Alkan'ın ikinci eşi olan oyuncunun kızı İlknaz Bektaş ise güzelliği ile dillerde.
Hamdi Alkan'ın ikinci eşi 40 yaşındaki oyuncu Selen Görgüzel güzelliği, fit vücudu ve cesur kıyafetleriyle magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden biri. Düzgün fiziğine güvenerek genellikle seksi ve dekolteli kıyafetler tercih eden Selen Görgüzel'in kızı İlknaz'da güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Selen Görgüzel'in ilk evliğinden olan kızı İlknaz Bektaş'ın babası iş adamı Yılmaz Bektaş. 1996 yılında ilk evliliğini yapan Selen Görgüzel'in evliliği 7 yıl sürdü ve iş adamı Yılmaz Bektaş'dan ayrıldı.
Bu evlilikten Selen Görgüzel'in İlknaz adında bir kızı oldu. Kızı İlknaz büyüdü ve çok güzel, alımlı bir genç kız oldu. Annesi ile sık sık davetlere katılan İlknaz'ın cesur kıyafeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
İnstagramı aktif kullanan İlknaz'ın 12 bin 700 takipçisi var. Gittiği yerlerden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen genç kızın her paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağıyor.