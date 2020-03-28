Selen Görgüzel Alkan Tiktok hesabı açtı kızıyla dans ettiği anları paylaştı
Koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapatan Selen Görgüzel Alkan, TikTok uygulamasına merak sardı. Kızıyla dans ettiği anları video çeken Alkan, kıvrak dansını takipçileriyle de paylaştı.
Tüm dünyayı saran korona virüsten korunmak amacıyla kendini karantinaya alan ünlüler paylaşım yapmaya devam ediyor. Evdecanı sıkılan ünlüler ise TikTok uygulamasına yöneldi.
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Oyuncu Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızı İlknaz ile dans ettiği anların videosunu paylaştı.
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TikTok videosunu sosyal medya hesabı Instagram’dan da paylaşan Görgüzel: “Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz” notuyla paylaştı.
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