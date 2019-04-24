Selçuk Yöntem'in olay açıklamasına Zerrin Tekindor yorumu
Usta oyuncu Zerrin Tekindor, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da birlikte rol aldığı Selçuk Yöntem'in "Ses tellerime oturmak isteyen kadınlar var" açıklaması hakkında yorum yaptı.
Aşk-ı Memnu dizisi bir dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kitlemişti. Usta kadrosuyla büyük ilgi toplayan dizinin oyuncularından Selçuk Yöntem'in olay yaratan yorumunu, bir Instagram fenomeni gündeme getirdi ve Aşk-ı Memnu'nun matmazeli Zerrin Tekindor'a göndermede bulundu.
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Dizide Adnan Ziyagil karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, o dönem bir gazeteye verdiği röportajda "Ses tellerime oturmak isteyen kadınlar var" açıklamasını yapmıştı. Sosyal medyada paylaşılan gazete küpürü, "Matmazel sen misin o?" notuyla yayınlandı. Paylaşım, dizide Adnan Ziyagil'e platonik bir aşığı canlandıran Zerrin Tekindor'un da dikkatini çekti.
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Tekindor paylaşılan gazete küpürünün altına, esprili bir şekilde, "Aaa daha neler tövbeler olsun" yorumunu yaptı.
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