Selçuk Yöntem'in olay açıklamasına Zerrin Tekindor yorumu

Dizide Adnan Ziyagil karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, o dönem bir gazeteye verdiği röportajda "Ses tellerime oturmak isteyen kadınlar var" açıklamasını yapmıştı. Sosyal medyada paylaşılan gazete küpürü, "Matmazel sen misin o?" notuyla yayınlandı. Paylaşım, dizide Adnan Ziyagil'e platonik bir aşığı canlandıran Zerrin Tekindor'un da dikkatini çekti.