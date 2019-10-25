Selçuk Yöntem'in hareketleri yıllar sonra ortaya çıktı Aşk-ı Memnu'da ilginç görüntü

Bir döneme damga vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem'in yaptığı hareketler, yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu.

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu aradan seneler geçtikten sonra bir anda Selçuk Yöntem'in dizide yaptığı hareketlerin gündeme gelmesiyle sosyal medyayı salladı. 

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Dizide Adnan Ziyagil karakterine hayat veren Selçuk Yöntem'in yaptığı bacak hareketleri 9 yıl aradan sonra sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. 

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Ortaya çıkan sahnede Beren Saat koltukta oturuyor Selçuk Yöntem ise yemeğin hazırlanmasını beklerken bacaklarıyla ilginç hareketler yapıyor. 

İşte Selçuk Yöntem'in o anları

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 Öte yandan videoyu izleyen Gonca Vuslateri, Bengü, Serra Tokdemir ve Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ı da kahkahaya boğdu. 

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