Selçuk Yöntem'in hareketleri yıllar sonra ortaya çıktı Aşk-ı Memnu'da ilginç görüntü
Bir döneme damga vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem'in yaptığı hareketler, yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu.
Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu aradan seneler geçtikten sonra bir anda Selçuk Yöntem'in dizide yaptığı hareketlerin gündeme gelmesiyle sosyal medyayı salladı.
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Dizide Adnan Ziyagil karakterine hayat veren Selçuk Yöntem'in yaptığı bacak hareketleri 9 yıl aradan sonra sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.
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Ortaya çıkan sahnede Beren Saat koltukta oturuyor Selçuk Yöntem ise yemeğin hazırlanmasını beklerken bacaklarıyla ilginç hareketler yapıyor.
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Öte yandan videoyu izleyen Gonca Vuslateri, Bengü, Serra Tokdemir ve Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ı da kahkahaya boğdu.
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