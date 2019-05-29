Selçuk Yöntem ve Zerrin Tekindor paylaşımı! Aşk-ı Memnu'nun yıldız oyuncuları bir arada!
Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Selçuk Yöntem ve Zerrin Tekindor, bir araya geldi.
Bir dönem ekranlarda fırtına estiren, efsane kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleri ile bile reytinglerde iyi bir sonuç elde ediyor.
Hem Türkiye'de hem yurt dışında milyonlarca hayranı bulunan dizi için özellikle Arap turistler, dizinin çekildiği dönem Türkiye'ye tur düzenliyor. Dizinin çekildiği köşk günümüzde de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Hafızalarda yer edinen dizinin iki önemli karakteri Almanya'da bir araya geldi. Adnan karakterine can veren usta oyuncu Selçuk Yöntem ve matmazel rolü ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Zerrin Tekindor buluştu. İkiliye dizinin yönetmeni Hilal Saral da eşilik etti.
Buluşma esnasında çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Yöntem, paylaşıma "Güzel buluşmalar çok iyi oluyor" notunu düştü. Dizinin fanları gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.