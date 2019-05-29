Selçuk Yöntem ve Zerrin Tekindor paylaşımı! Aşk-ı Memnu'nun yıldız oyuncuları bir arada!

Bir dönem ekranlarda fırtına estiren, efsane kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleri ile bile reytinglerde iyi bir sonuç elde ediyor.