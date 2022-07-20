Selçuk Ural "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural babasına öyle bir cevap verdi ki...
Bir dönemin adından söz ettiren 80'lerin unutulmaz şarkıcılarından Selçuk Ural geçtiğimiz günlerde katıldığı youtube programında çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. Ural ğlu Hakan'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim" demiş ve o sözler gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakan Ural'ın babasına vereceği cevap merak konusu olmuştu. Çok geçmeden babasına cevap veren Ural, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır var" diyerek paylaşım yaptı...
"Güle güle sana" "Sev dünyayı" ve nicelerine imza atmış, 80'lerin unutulmaz şarkıcılarından Selçuk Ural geçtiğimiz günlerde katıldığı youtube programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ural oğlu Hakan'ın annesi için çok çapkın olduğunu söyleyerek " Bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim" demişti. Çok geçmeden babasına cevap veren Ural, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır var" diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Selçuk Ural, oğlu Hakan'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diyerek gündeme geldi.
Sözleri tartışma yaratırken, Hakan Ural, babasının sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan 80'ların ünlü ismi Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı..