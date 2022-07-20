Selçuk Ural "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural babasına öyle bir cevap verdi ki...

"Güle güle sana" "Sev dünyayı" ve nicelerine imza atmış, 80'lerin unutulmaz şarkıcılarından Selçuk Ural geçtiğimiz günlerde katıldığı youtube programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ural oğlu Hakan'ın annesi için çok çapkın olduğunu söyleyerek " Bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim" demişti. Çok geçmeden babasına cevap veren Ural, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır var" diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.