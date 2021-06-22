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Selçuk Tektaş'tan kötü haber Alişan'ı kahretti! Soluğu hastanede aldı gözyaşlarına boğuldu

Selçuk Tektaş'tan kötü haber Alişan'ı kahretti! Soluğu hastanede aldı gözyaşlarına boğuldu

45 yaşındaki Alişan aldığı kötü haberlerle dünyası kahroldu. Soluğu hastanede alan Alişan gözyaşlarına boğuldu.

Selçuk Tektaş'tan kötü haber Alişan'ı kahretti! Soluğu hastanede aldı gözyaşlarına boğuldu

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti Şubat ayında kızları Eliz'i kucaklarına alarak büyük sevinç yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde tatile çıkarak mutlu günler geçiren çift aldıkları haberle kahroldu.

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Selçuk Tektaş'tan kötü haber Alişan'ı kahretti! Soluğu hastanede aldı gözyaşlarına boğuldu

Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüs olmasıyla sarsıldı.

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Selçuk Tektaş'tan kötü haber Alişan'ı kahretti! Soluğu hastanede aldı gözyaşlarına boğuldu

 COVID-19 belirtisi gösteren Selçuk Tektaş soluğu hastanede aldı. 

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Selçuk Tektaş'tan kötü haber Alişan'ı kahretti! Soluğu hastanede aldı gözyaşlarına boğuldu

Test sonucu pozitif çıkan Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.

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