Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl Demet Akalın'dan Alişan'ın kardeşi için flaş paylaşım

Alişan’ın erkek kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, bir süredir Koronavirüs tedavisi için İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Son olarak durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Tektaş'ın durumunun ciddiyetini hala koruduğunu belirterek, genç isim için dua istedi.