Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl Demet Akalın'dan Alişan'ın kardeşi için flaş paylaşım
Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş korona olmasının ardından kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Ünlü şarkıcı Tektaş için dua istediğini belirterek, Selçuk Tektaş'un son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
Alişan’ın erkek kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, bir süredir Koronavirüs tedavisi için İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Son olarak durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Tektaş'ın durumunun ciddiyetini hala koruduğunu belirterek, genç isim için dua istedi.
Akalın duanın gücüne cok inandığını ifade ederek, takipçilerinden topluca dua etmelerini istedi.
Yediği içtiği ayrı gitmeyen kardeşi Selçuk Tektaş’ın hastalık haberini alan Alişan ve Buse Varol adeta yıkıldı. Koronavirüs kapan Selçuk Tektaş’ın hastalığı ağır ilerlemeye başlayınca özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alişan ve ailesi hastane kapısının önünden bir an olsun ayrılmıyor.
Önceki günlerde “mucize” temalı storyler paylaşan Buse Varol, Tektaş için yeni bir paylaşım daha yapmıştı.